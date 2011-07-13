Грищенко рассказал Президенту о новом импульсе в переговорах с ЕС

«Министр иностранных дел Константин Грищенко проинформировал Президента Украины Виктора Януковича о существенном прогрессе Украины в переговорах с Европейским Союзом», - сообщает пресс-служба Президента Украины.



Министр, в частности, рассказал о серьезных достижениях как в направлении переговоров о зоне свободной торговли, так и в целом по соглашению об ассоциации. По его словам, уже наработан ряд мероприятий, которые дадут новый импульс переговорам с ЕС. Как известно, ранее Грищенко заявлял, что украинские власти планируют подписать соглашения об ассоциации и безвизовом режиме с ЕС уже в этом году.