Посол не считает Польшу адвокатом Украины

Польша содействовала и впредь будет содействовать сближению Украины с Евросоюзом, но называть ее "адвокатом" не очень правильно, считает посол Польши в Украине Генрик Литвин. Это мнение он выразил в интервью УНИАН.

"Мне не очень нравилось это "адвокат" относительно Польши, так как адвокат - это профессионал, который за свою работу берет деньги и работает для каждого, кто ему эти деньги платит. То, что делала и делает Польша, - совсем другое", - сказал он.

"У нас в Польше абсолютное большинство людей считает, что Европа должна объединиться в Европейском Союзе. Это первое. Второе - то, что Украина является безоговорочной, очевидной частью Европы. Поэтому мы с самого начала нашей новой независимой жизни подчеркивали значение Украины, подчеркивали, что для Украины должна быть определена европейская перспектива", - добавил посол. "Думаю, вы согласитесь, что это не позиция "адвоката", а что-то больше", - сказал он и подчеркнул, что "позиция Польши относительно европейских перспектив Украины не изменилась".



Не нравится Литвину и определение "лоббировать" в отношении действий Польши в интересах Украины. "В ЕС хорошо знают, что Польша является страной, которая поддерживает Украину, и я бы сказал даже, что они считают это нашей работой и что так должно быть", - сказал посол.



Посол напомнил, что в сентябре в Варшаве пройдет саммит Восточного партнерства. "Также Польша подготовила с десяток мероприятий на министерском уровне относительно границ, транспорта. В этих министерских встречах будут принимать участие не только министры ЕС, а и министры из стран Восточного партнерства. Это впервые для министров ВП будет возможность принять участие в обсуждении внутриевропейского сотрудничества. Вместе с тем речь будет идти о сотрудничестве со странами ВП", - сказал Литвин. Он считает, что это должно быть интересно для стран ВП. "Это наш вклад для наших восточных соседей", - подчеркнул дипломат.