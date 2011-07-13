Печерский суд продолжит рассмотрение дел чиновников Тимошенко

В Печерском районном суде Киева сегодня продолжат рассмотрение дел чиновников Кабмина Тимошенко, сообщает Радио Свобода.

В частности, предстоит принять решение о ходатайстве бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко об изменении меры пресечения - с содержания под стражей на подписку о невыезде. Ходатайство подано защитником ввиду плохого состояния здоровья подсудимого. Сторона обвинения считает, что оснований для изменения меры пресечения нет, а освобождение из-под стражи способствовать затягиванию рассмотрения дела.

Напомним, Валерий Иващенко был арестован в августе 2010 года. Его обвиняют в том, что он в ноябре 2009 года подписал план санации «Феодосийского судомеханического завода», который предусматривал реализацию доли заводского имущества, в частности нескольких зданий, бомбоубежища и причалов. Валерий Иващенко своей вины не признает.

Также суд продолжит рассмотрение уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения Корнейчука.