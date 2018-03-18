У Саакашвили заявили о задержании его сторонников в центре Киева

В ночь на 18 марта в центре Киева правоохранители задержали сторонников лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили, которые готовились к акции на Майдане Незалежности.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в отделы активистов! По предварительной информации, забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделение полиции", — говорится в сообщении пресс-службы "Руха новых сил" в Facebook.

Напомним, ранее правоохранители задержали на Майдане автомобиль представителей "Руха новых сил", в котором находились материалы для установки сцены.