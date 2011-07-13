Лидеры ливийских повстанцев проведут переговоры с ЕС и НАТО

Лидеры ливийских повстанцев сегодня посетят Брюссель, где проведут переговоры с чиновниками НАТО и Евросоюза, сообщает Радио Свобода.

Ранее министр иностранных дел Франции Ален Жюппе сообщил о заявлениях близких к Каддафи чиновников, которые якобы утверждают о готовности ливийского лидера оставить власть.

Вашингтон сомневается по поводу таких сообщений. Пресс-секретарь Госдепартамента Виктория Нуланд сказала, что слишком много людей говорят от имени Каддафи.

В интервью французской газете Le Figaro ливийский премьер Багдаде аль-Махмуди сказал, что Триполи готов к переговорам, но только после того, как НАТО прекратит бомбардировки.