Суд по делу Корнийчука продолжится в 13.00

Заседание Печерского районного суда города Киева по рассмотрению дела бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения Корнейчука перенесено на 13 часов, сообщил адвокат Е. Корнейчука Игорь Фомин, пишет УНН.

«Суд перенесен на 13.00. Судья находится в совещательной комнате», - отметил И. Фомин.

Напомним, 22 декабря 2010 года Евгения Корнейчука были арестованы в связи с обвинениями в коррупционных действиях в должности первого заместителя министра юстиции Украины.

16 февраля 20011 года Корнейчука выпустили под подписку о невыезде. Сейчас суд продолжает рассмотрение его дела.