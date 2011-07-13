Проблемы у нардепов: как "протянуть" до осени на 70 тыс.грн

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Не зря народные избанники так тяжко трудились в конце сессии. В прошлую пятницу депутаты получили свои зарплаты и материальные пособия для отпуска - в среднем 70 тысяч гривен. И почти все укатили отдыхать, хотя должны на этой неделе работать в комитетах. Об этом пишет в своем блоге на «Украинской правде» Сергей Лещенко.

По расписанию сессионных заседаний, народные депутаты на этой неделе должны работать в комитетах и фракциях. Но журналист замечает, что лично он не знает депутатов - кроме бютовцев, дежурящих в суде, - которые бы остались в Киеве. Все остальные еще с пятницы поехали на отдых - отпускные ведь выдали.

Вот как выглядит калькуляция одного из народных избранников, которую Лещенко получил на условиях, что имя нардепа не подлежит огласке. Да и не важно имя - примерно так же выглядят распечатки по зарплате всех депутатов.

Итак, что получили депутаты:

За отработанное время - 3 тысячи 199 гривен

Отпуск 14 дней - 8 тысяч 215 гривен

Отпуск 30 дней - 17 тысяч 605 гривен

Премия - 2 тысячи 750 гривен

Надбавка за интенсивность (!) - 3 283 гривны

Помощь к отпуску - 35 тысяч 583 гривны.

В общем начислено - 71 тысяча 311 гривен.

"И за эти деньги придется жить до сентября", - жалуется неизвестный депутат.

Особенно «умиляют» журналиста два раздела:

Первый - это одиозная "материальная помощь" - 35 тысяч гривен просто для того, чтобы комфортно отдохнуть. Эти 35 тысяч - дополнительно к 25 тысячам зарплаты, которая продолжает "капать" во время отпуска. Причем цену депутатской путевки в санаторий (5 тысюгрн) покроет сама Верховная Рада из средств бюджета.

Второй - надбавка за интенсивность. 3 283 гривны умножить на 450 депутатов - набегает около полутора миллионов из госбюджета за компенсацию "нечеловеческих условий труда" народного избранника.

Особое возмущение вызывает то, что в июле, за который депутат получил эту "надбавку за интенсивность", было всего ... четыре сессионных дня.



Чтобы вы понимали, как это выглядит - сессионное заседание. Начинается оно в 10 утра, в 12 часов - перерыв, потом с 12:30 до 14:00 - снова работа, с 14 до 16 - обед, с 16 до 18 - последний рывок на работе.



Причем совсем необязательно работать в сессионном зале - можно просто играть в компьютерную игру, читать "Таблоид", разглядывать автомобильные новинки или смотреть телевизор, напоминает Лещенко.

В таком режиме, т.е. с 5,5-часовым рабочим днем, депутат работает только два дня в течение сессионной недели, во вторник и четверг!

В среду и пятницу депутат работает только с 10 до 14 часов, то есть вообще половину дня. Конечно, тоже с перерывом с 12:00 до 12:30.

За такие "нагрузки" действительно можно получить дополнительную оплату. Тем более если платят из средств бюджета. Ну а действительно, не врачам же доплачивать эти деньги за их "интенсивность", отмечает журналист.