Пятницкий: Украина активно будет продвигать обозначения своей продукции

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Украина активно будет продвигать национальные географические названия товаров в пределах будущей зоны свободной торговли с Европейским Союзом, заявил во вторник в Брюсселе заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий, сообщает УКРИНФОРМ.

Замминистра сказал, что накануне в Барселоне (Испания) состоялась рабочая встреча экспертов, представителей правительства Украины и Еврокомиссии, во время которой обсуждался план действий о предоставлении помощи украинской стороне по соблюдению требований будущего соглашения о ЗСТ, которые касаются использования географических названий (обозначений) продукции.

Как утверждает заместитель министра экономического развития и торговли Украины, речь идет о целом комплексе отраслей, предприятий, административных органов, деятельность которых связана с соблюдением прав интеллектуальной собственности при использовании географических обозначений в сфере торговли.

«Эта работа может начаться уже осенью. Мы не можем медлить. Необходимо сделать все до того, как будем подписывать соглашение», - сказал Валерий Пятницкий.

По его словам, украинская сторона, следуя требованиям, касающимся защиты европейских географических названий, «активно будет развивать свои». «Это повысит привлекательность Украины. Ведь географические обозначения - это не только торговля. Это туризм, история, культура», - объяснил Пятницкий.