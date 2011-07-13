Кабмин приказал проверить предприятия поставляющие продукцию

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Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей Клюев на заседании правительства попросил министра здравоохранения Александра Анищенко проверить все предприятия, которые поставляют пищевую продукцию и качество этой продукции, сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Обращаю внимание руководства регионов, особенно южных, на необходимость улучшения санитарного и эпидемиологического благополучия населения в течение всего летнего периода. Главному государственному санитарному врачу Украины А. Пономаренко поручаю обеспечить проведение обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней. В частности, проверить наличие личных медицинских книжек. А также у меня просьба к министру здравоохранения - проверить все предприятия, которые поставляют пищевую продукцию и ее качество», - подчеркнул А. Клюев.

Это очень важный вопрос, потому что родители хотят, чтобы их дети были здоровыми, а они лечатся в больнице, отметил первый вице-премьер.

А. Клюев также поручил А. Анищенко каждый день докладывать ему по этому вопросу по всей Украине.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 8.00 13 июля количество госпитализированных вследствие отравления в оздоровительном лагере «Альбатрос» (г.Севастополь) увеличилась и составляет 85 человек. Из них - 74 ребенка, 9 вожатых, 2 сопровождающих.

фото: kmu.gov.ua