Клюев: Проведение реформ в Украине дает первые плоды

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Проведение реформ в Украине дает первые результаты, заявил на заседании правительства, вице-премьер-министр – министр экономического развития Андрей Клюев, сообщили в пресс-службе Кабмина

«Реформы дают первые результаты. Бизнес, несмотря на первую осторожную реакцию, положительно отреагировал на новую экономическую политику. Поступления в госбюджет постепенно увеличиваются. В сфере внешней политики у нас также положительные сдвиги. Правительство усилило направление сотрудничество с Европейским союзом (ЕС)», - отметил Клюев.

По его словам, дальнейшие результаты этого сотрудничества продемонстрирует подписание соглашения об Ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ). Клюев также подчеркнул, что и далее будет усиливаться сотрудничество со странами СНГ, в том числе с Россией.

фото: kmu.gov.ua