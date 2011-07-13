Клюев: Украина может экспортировать до 20 млн тонн зерновых нового урожая

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Украина может экспортировать до 20 млн тонн зерна нового урожая при условии сохранения нынешней ситуации при проведении его уборки, сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей Клюев, на заседании правительства.

«Если позитивная ситуация со сбором зерновых сохранится, то можно ожидать, что экспорт зерновых культур из этого урожая может составлять, по предварительным расчетам, до 20 млн тонн, из них пшеницы - до 9 млн тонн. Это при полном обеспечении внутренних потребностей и формировании необходимых переходных запасов», - заявил Клюев, передает УКРИНФОРМ.

По его словам, ныне обмолочено почти 2 млн гектаров и собрано более 6,4 млн тонн зерна. Урожайность составляет около 28,4 центнера с гектара.

Первый вице-премьер проинформировал, что сейчас идет сбор урожая в 18 областях Украины, на уборке задействованы 53 тысячи комбайнов. Он подчеркнул, что общий уровень готовности сельскохозяйственной техники значительно выше, чем в прошлом году.

фото: kmu.gov.ua