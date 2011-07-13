Американцы могут остаться без пенсий, а США окажется в дефолте

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Президент США Барак Обама в интервью телекомпании CBS заявил, что если демократы и республиканцы не договорятся о путях сокращения бюджетного дефицита, то он не ручается, что пожилые американцы получат свои пенсии в будущем месяце, сообщает радио «Свобода»

«Я не могу гарантировать, что пенсионные чеки будут отправлены получателям 3-го августа, если мы не решим проблему. Потому что для этого в казне просто может не оказаться денег.

Администрация Обамы и многие экономисты продолжают предупреждать об экономической катастрофе, которая может грянуть, если американский Конгресс не поднимет лимит государственных долгов до 2 августа. В предыдущие годы увеличение пределов государственного долга было почти рутинным событием. Но на этот раз республиканцы пошли на принципиальное противостояние с демократами, требуя сокращения бюджетного дефицита путем кардинального снижения государственных расходов и настаивая на том, что государственное расточительство ведет страну к краху. При этом они отказываются поднимать налоги даже для самой обеспеченной прослойки американцев, как того требуют демократы, согласные сократить государственные расходы в некоторых областях.

Обвинение в том, что несговорчивость республиканцев может привести к невыплате пенсий почти семидесяти миллионам американцев, прозвучало из уст президента Обамы после того, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл в довольно резкой форме выразил сомнение в принципиальной готовности президента пойти на уменьшение государственных расходов.

«После годов дискуссий и месяцев переговоров, я почти пришел к убеждению, что до тех пор, пока нынешний президент занимает Овальный кабинет Белого дома, подлинное решение финансовых проблем нашей страны неосуществимо».

Чарльз Раули профессор экономики Университета Джорджа Мэйсона в Вирджинии, на вопрос о том, как могут выглядеть практические последствия вероятного дефолта, о котором предупреждает администрация, сказал: «В случае дефолта администрации предстоит решить, какие именно выплаты по обязательствам приостанавливать в первую очередь – пенсии, медицинское страхование пенсионеров, проценты по государственным облигациям, половина которых размещена за рубежом? Фактически кризис не наступит сразу в ночь на 3 августа – о некоторой отсрочке ряда выплат правительство может договориться с получателями. Дефолт также повлечет немедленное снижение кредитного рейтинга США тремя ведущими международными агентствами кредитной классификации. Произойдет падение доллара против других ведущих валют мира. Дефолт в США вызовет в мировой экономике последствия, в сравнении с которыми нынешняя ситуация в еврозоне покажется сущей мелочью».

Очередная встреча Барака Обамы с лидерами Конгресса 12 июля закончилась безрезультатно. Переговоры продолжатся сегодня 13 июля.

фото: allamericanpatriots.com