Первое интервью нового министра не совсем утешительное

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Новый министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк в интервью журналистам сказал, что намерен провести в министерстве кадровые сокращения и реорганизацию, сообщает УНИАН.

«Будут значительные кадровые изменения. К сожалению, очень много было вопросов при реорганизации министерства. Есть положение о министерстве, согласно этому положению будет утверждена предельная численность (количество работников МинЖКХ – ред)», - сказал А.Близнюк.

Он сообщил, что в целом его ведомство будет реорганизовано и в министерстве будут сокращены 72 сотрудника.

Отвечая на вопрос журналистов, что он планирует делать в новой должности в первую очередь, министр отметил: «Нужно работать. На заседании я услышу, как работает правительство. Я буду учиться и буду эффективно работать».

фото: dnews.donetsk.ua