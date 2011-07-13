Медведев поставил олигархов перед выбором: они с ним или с Путиным

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На встрече с представителями крупного бизнеса президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что «пришло время определяться», кого они «хотят видеть следующим президентом — Медведева или Путина, кого они будут поддерживать», сообщают «Ведомости».

Никто не ожидал разговора о политике, единодушно признают все участники встречи, с которыми удалось поговорить изданию, но в финале беседы президент внезапно заговорил о предстоящих президентских выборах.

Медведев сравнивал себя с Путиным, рассказал один из присутствовавших на встрече, и из слов президента следовало, что в последние годы страна развивалась по пути, заложенному Путиным, а он, Медведев, уже заявил о своей новой программе в Петербурге и теперь бизнесмены должны определиться, по какому пути дальше пойдет страна. Если сами не поменяем сценарий развития, предупредил бизнесменов Медведев, то его будет менять кто-то другой и бизнесу пора сделать выбор.

«Вы должны решить, поддерживаете ли вы мою программу или оставляете все как есть» — так воспринял речь президента один из собеседников «Ведомостей». «Президент деликатно и недвусмысленно дал понять, что бизнесу пришло время определяться, кого он хочет видеть следующим президентом — Медведева или Путина, кого он будет поддерживать. Это было так неожиданно, что я просто оцепенел», — рассказывает участник мероприятия.

фото: kremlin.ru