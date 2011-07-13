Хлеб может примирить Грузию и Россию

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Грузинские трейдеры возобновили переговоры с российской стороной на поставки в страну пшеницы сразу же после того, как РФ сняла ограничения на ее экспорт, сообщил руководитель Ассоциации производителей пшеницы и хлебопродуктов Грузии Леван Силагава.

«С начала июля уже заключены договора на поставку из России в Грузию до 30 тыс. тонн пшеницы», - сказал он, отметив, что первое судно с российской пшеницей уже прибыло в порт Поти, сообщает «Интерфакс-Украина»

По его словам, в этом году по сравнению с прошлым годом в мире ожидается лучший урожай пшеницы, что будет способствовать снижению цен на зерно.

«К этому прибавляется и то, что Россия сняла эмбарго на экспорт пшеницы, да и в самой Грузии в этом году выращен хороший урожай», - отметил глава ассоциации.

«Если весной цена 1 тонны импортируемой в страну пшеницы на границе в Поти составляла $385, то в настоящее время она в пределах $300-320, и предполагается, что сохранится на этом уровне, а возможно, и будет снижаться», - сказал Силагава.

Он также сообщил, что пшеница в Грузии была посеяна на площади 40 тыс. га (без учета частного сектора) и с каждого гектара прогнозируется получить в среднем 3 тонны зерна.

Грузия ежегодно потребляет 750-800 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства лишь на 10-15%. До введения в прошлом году Россией эмбарго на экспорт пшеницы 75-80% потребляемой в Грузии пшеницы приходилось именно на ее поставки из РФ, остальное поступало из Украины и Казахстана.