Квасьневский: Все, что делается сейчас в Украине - положительно

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что в Украине сложилась уникальная ситуация политической стабильности и этим нужно воспользоваться для проведения необходимых реформ.

«Есть единая команда: Президент, правительство и большинство в парламенте… Я уверен, что эту ситуацию, когда в стране есть политическая стабильность, нужно использовать, в том числе для проведения непопулярных решений», - сказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам А. Квасьневского, в Украине уже многое сделано, но многое еще нужно осуществить. «Те решения, которые были приняты в последние месяцы, на мой взгляд, это положительно. Я думаю, что и пенсионная реформа, и работа в направлении создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом - все это идет в правильном, положительном направлении», - подчеркнул экс-президент Польши.

Среди основных реформ, в которых нуждается Украина, он назвал изменения в юридической системе, принятие мер по борьбе с коррупцией и принятие социальных реформ.

А.Квасьневский также положительно оценил принятие пенсионной реформы. «Она действительно была необходима. Сейчас возникло много проблем и люди не понимают, каким образом она нужна для сбалансирования экономики и финансов, нужна для самих людей, для будущих пенсионеров», - добавил он.

«Именно реформы принесут экономическое развитие страны, вернут ей доверие, потому на сегодняшний день недостаток доверия – это проблема. Это та проблема, которая возникла в последние несколько лет и теперь, конечно же, важно, чтобы не только были слова, но были и решения», - подчеркнул экс-президент Польши.

фото: fakt.pl