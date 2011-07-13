Чорновил: Украине никто не обещал безвизовый режим

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Тарас Чорновил, народный депутат, п﻿ервый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам заявил, что Украина не получала ни одного обещания по безвизовому режиму, сообщает UBR.

«Существует два абсолютно разных понятия – «Дорожная карта» и «План действий». «Дорожная карта» предусматривает двусторонние обязательства. То есть, обе стороны последовательно выполняют определенные действия, прописанные взаимные обязательства. А вот План действий по либерализации визового режима, который должна выполнить Украина, не накладывает никаких обязательств на вторую сторону. Проще говоря, Европа говорит нам: «Мы можем вести с вами переговоры, если вы сделаете такие-то действия. В противном случае диалога вообще не будет». Но и этот диалог вторую сторону, по большому счету, ни к чему не обязывает, потому что всегда могут найтись какие-то «другие обстоятельства», - пояснил он.

По его словам, об отмене виз в Евросоюз к Евро-2012 говорили только украинские чиновники. «Нам же было сказано, что, возможно, будет рассмотрено несколько вариантов упрощения процедур по получению виз и пересечению границы. Например, Польшей может быть приостановлен на очень короткий срок Шенгенский договор, как это было сделано в некоторых европейских странах, принимавших чемпионат ранее, либо когда там проводились какие-то серьезные международные саммиты», - отметил депутат.