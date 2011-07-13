Чорновил: Украине никто не обещал безвизовый режим

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Тарас Чорновил, народный депутат, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам заявил, что Украина не получала ни одного обещания по безвизовому режиму, сообщает UBR.
«Существует два абсолютно разных понятия – «Дорожная карта» и «План действий». «Дорожная карта» предусматривает двусторонние обязательства. То есть, обе стороны последовательно выполняют определенные действия, прописанные взаимные обязательства. А вот План действий по либерализации визового режима, который должна выполнить Украина, не накладывает никаких обязательств на вторую сторону. Проще говоря, Европа говорит нам: «Мы можем вести с вами переговоры, если вы сделаете такие-то действия. В противном случае диалога вообще не будет». Но и этот диалог вторую сторону, по большому счету, ни к чему не обязывает, потому что всегда могут найтись какие-то «другие обстоятельства», - пояснил он.
По его словам, об отмене виз в Евросоюз к Евро-2012 говорили только украинские чиновники. «Нам же было сказано, что, возможно, будет рассмотрено несколько вариантов упрощения процедур по получению виз и пересечению границы. Например, Польшей может быть приостановлен на очень короткий срок Шенгенский договор, как это было сделано в некоторых европейских странах, принимавших чемпионат ранее, либо когда там проводились какие-то серьезные международные саммиты», - отметил депутат.