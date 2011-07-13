Закон о земельном кадастре решает ряд наболевших проблем

{1-}

Закон Украины «О земельном кадастре» решает ряд наболевших проблем агропромышленного комплекса. Об этом сказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый на пресс-конференции в Клубе Кабинета Министров, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что принятие закона о земельном кадастре свидетельствует о том, что правительство и Министерство аграрной политики и продовольствия последовательно выполняют свои обещания по проведению земельной реформы. «Закон принципиальный, поскольку он отвечает на многие проблемные вопросы, накопившиеся в отрасли. Он имеет социальное, юридическое и экономическое значение», - заявил чиновник.

По словам Николая Безуглого, закон содержит принципиально новые положения. Прежде всего, это упрощенная процедура регистрации земельного участка собственником. Предусмотрено, что анализ документов делаться исключительно районными или городскими территориальными органами. При этом закон определяет, что земельный участок в земельном кадастре должна быть зарегистрирована в течение 14 рабочих дней с момента подачи всех необходимых документов. «Сама регистрация максимально упрощена, и она, по большому счету, сводится к присвоению земельному участку кадастрового номера», - подчеркнул он.

Николай Безуглый добавил, что перечень этих документов четко прописан, и никто из чиновников на местах не может требовать дополнительных документов.

Также предусмотрен отказ от государственных актов на бумажных носителях как основной документ, который будет удостоверять право частной собственности. Зато будут использоваться электронные носители.

В то же время закон также носит несколько важных социальных аспектов. В частности, предусмотрена обязательность отражения сведений государственного земельного кадастра, в частности, в сети Интернет, и свободный доступ к нему за исключением конфиденциальных сведений.

Первый заместитель министра отметил, что уже с осени законотворческая работа по вопросам земельной реформы в парламенте продолжится: «Это в частности касается законов о рынке земель и об ответственности».

фото: finzah.com.ua