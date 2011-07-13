Суд не отпустил Иващенко

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Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, передает УНИАН.

Соответствующее постановление сегодня огласил председательствующий на судебном процессе судья Сергей Вовк.

Как утверждается в документе, суд признал безосновательными приведенные адвокатами аргументы для изменения подсудимому меры пресечения, поэтому ходатайство не подлежит удовлетворению.

В то же время, своим постановлением суд обязал Управление Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в г. Киеве и Киевской области провести необходимое медицинское обследование подсудимого, возложив контроль за его выполнением на прокуратуру столицы.

Следующее судебное заседание по делу состоится 25 июля в 11.00.