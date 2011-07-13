Иващенко: Суд хочет уничтожить меня физически

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Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко убежден, что очередной отказ суда изменить ему из-за ухудшения состояния здоровья меру пресечения с ареста подпиской о невыезде свидетельствует о намерениях уничтожить его физически, передает УНИАН.

Об этом В. Иващенко заявил сегодня в интервью журналистам после судебного заседания, комментируя отказ суда удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения.

«Это, к сожалению, подтверждение того, что меня действительно хотят уничтожить физически, отказывая мне в получении надлежащего медицинского обследования и лечения… Мне суд отказал, чтобы я не смог восстановить свое здоровье, чтобы я, как равноправный человек, мог отстаивать в суде свое честное имя. Я еще раз подчеркиваю – на самом деле я ни одного преступления не совершал, ни одного противоправного действия не делал, поэтому дело является полностью сфабрикованным… Это лишь их желание - обвинить меня в тяжком преступлении», - сказал В.Иващенко.

В то же время, он отметил, что попытается поддерживать состояние своего здоровья, но сделать то, что могут сделать лишь врачи, не сможет.

Такое отношение суда к нему Иващенко назвал «эксклюзивным». По его словам, недавно суд освободил под подписку о невыезде экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко именно из-за того, что в условиях СИЗО ему не могут оказать надлежащего лечения. Кроме того, при изменении меры пресечения суд учел его заслуги перед государством, чего не было сделано в отношении Иващенко.

По мнению бывшего в.и.о. министра обороны, если он и дальше будет пребывать в СИЗО, то может погибнуть или стать инвалидом. «У меня есть лишь два альтернативных варианта: или я здесь загибаюсь… или дождусь, когда меня вывезут в инвалидной коляске, или, не дай Бог, что-то хуже», - сказал В.Иващенко.