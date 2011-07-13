Власенко «полностью опровергает» дело Тимошенко

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Защита экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко будет ходатайствовать о проведении ряда очных ставок по газовому делу, в частности, между Тимошенко и экс-президентом Виктором Ющенко, сообщает Корреспондент. Об этом в интервью ЛІГАБізнесІнформ сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко

Он рассказал, что провел десять дней за сбором доказательств как за границей, так и в Украине. «Мне кажется, мы собрали дополнительно к тому, что есть в материалах дела, достаточно интересные факты. Все они свидетельствуют об абсурдности обвинений, которые выдвигаются Тимошенко, - на мой взгляд, они их полностью опровергают. Больше о том, что именно мы собрали, вы узнаете в рамках ходатайств, которые мы заявим в деле», - сказал Власенко.

Он сообщил, что это будут ходатайства об истребовании документов, о допросе свидетелей, которые не были допрошены, о приобщении к материалам дела тех документов, которые есть в распоряжении защиты Тимошенко, о возвращении дела на дорасследование с целью проведения очных ставок.

Адвокат уточнил, что зашита будет требовать проведения очной ставки с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, а также между Тимошенко и нынешним премьером Николаем Азаровым.