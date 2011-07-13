Власенко: Американские юристы считают «газовое» дело Тимошенко политическим

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что согласно предварительным выводам американской юридической компании Covington & Burling LLP уголовное дело, возбужденное против Юлии Тимошенко по газовым соглашениям 2009 года, признано политически обусловленным, сообщают в пресс-службе партии «Батьківщина».

«Юристы Covington & Burling отмечают, что обвинения в газовом деле Юлии Тимошенко не основаны на фактических обстоятельствах и сомнительны с юридической точки зрения», - сказал Сергей Власенко сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в предыдущих заключениях американской компании по результатам анализа фактов, изложенных в обвинении Юлии Тимошенко, отмечается также на сомнительности методологии Генеральной прокуратуры по подсчету убытков, которые якобы были нанесены в результате подписания в 2009 году газового соглашения с Россией.

Защитник Юлии Тимошенко отметил, что американские юристы также обращают внимание на отказ Генеральной прокуратуры привлечь к делу результаты аудита, проведенного по заказу НАК «Нефтегаз Украины» международной компанией Ernst & Young.

«Делая обобщенный вывод относительно обвинений Юлии Тимошенко, международная независимая юридическая компания с безупречной репутацией Covington & Burling совершенно четко указывает, что нет ни единого юридического основания для продолжения преследования Юлии Тимошенко. Аналогично с обвинениями, которые выдвигались по использованию киотских денег и закупки автомобилей для сельской медицины, обвинения имеющие абсолютно четкую политическую подоплеку, с юридическими обвинениями не имеют ничего общего», - заявил Сергей Власенко.

По его словам, отчет и доклад юридической компании Covington & Burling LLP будут оформлены в виде соответствующих ходатайств для последующих судебных заседаний по рассмотрению уголовного дела Юлии Тимошенко в Печерском районном суде Киева.

Кроме того, эти документы будут отправлены представителям всех дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, а также к Еврокомиссии и Европейского парламента, руководству США и государств Европы.

«Конечно, выводы Covington & Burling мы будем использовать для подготовки материалов в Европейский суд по правам человека», - подчеркнул Сергей Власенко.