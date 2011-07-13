Страны Бенилюкса признали ливийскую оппозицию

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Бельгия, Нидерланды и Люксембург 13 июля объявили о признании оппозиционного Национального переходного совета (НПС) единственным законным представителем ливийского народа, сообщает Лента.ру.

«Мы признаем власть НПС на переходный период», - уточнил министр иностранных дел Бельгии Стивен Ванакере после встречи с делегацией из Бенгази, которую он провел со своими коллегами из Голландии и Люксембурга.

Ливийскую оппозицию на этом совещании представлял Махмуд Джибрил - руководитель Национального переходного совета. Ожидается, что в течение дня он проведет консультации с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Как сообщалось ранее, в легитимности режиму Муаммара Каддафи отказали уже многие страны Евросоюза, включая Францию, Италию и Германию. Кроме того, о признании НПС единственным представителем ливийского народа заявили несколько арабских и африканских стран, а также Турция и Швейцария.

Россия пока не решилась на этот шаг, однако признала в ливийских повстанцах «законного переговорщика».

фото: diplomatie.belgium.be