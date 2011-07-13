СБУ задержала экс-президента Крыма

Экс-президент Крыма Юрий Мешков задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Ялте, передает «Украинская правда».

Об этом сообщил глава «Русского общества Крыма» Анатолий Лось, передает сайт «Крым.Коментарии».

По сведениям Лося, Мешков был задержан на одной из улиц Ялты сотрудниками СБУ. Руководил операцией полковник Лысюк.

В Крым Мешков вернулся 2 июля после 16 лет изгнания, проведенных в Москве.

Первый президент заявил о возвращении к общественно-политической деятельности и призвал крымчан бороться за восстановление Конституции Республики образца 1992 года, которая гарантировала Крыму конфедеративные отношения с Украиной.

Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты после этого заявил, что высказывания Мешкова должны стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Лидер крымских сепаратистов Мешков находился на посту президента Республики Крым с февраля 1994 года по март 1995 года.