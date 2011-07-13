В Киевском патриархате заявляют, что Москва срывает диалог с УПЦ (МП)

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В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) заявляют, что Русская православная церковь (РПЦ) целенаправленно не допускает налаживания диалога и сближения УПЦ-КП с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ (МП).

«В Московской церкви делают все для того, чтобы возможность такого диалога была разрушена. Позиция Московского патриархата в отношении УПЦ-КП является позицией однозначного неприятия нас, они не считают нас церковью и объектом для диалога, и хотят, чтобы Украинская православная церковь Киевского патриархата исчезла навсегда и как можно быстрее», - сказал на пресс-конференции в среду в Киеве глава информационного управления УПЦ-КП епископ Евстратий (Зоря), пишет «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что на прошлой неделе в Киево-Печерской Лавре впервые за многие годы состоялся собор УПЦ (МП), на котором, по его словам, было видно, что в УПЦ (МП) нет однозначного отношения к вопросам сосуществования с УПЦ-КП и с тем, стремится ли УПЦ (МП) к большей автономии или к более тесному сближению с РПЦ. «Между Москвой и Киевом (между УПЦ (МП) и РПЦ –ред) есть линия напряжения», - считает владыка.

Епископ обратил внимание на то, что многие представители УПЦ (МП) выступают за сохранение или даже расширение прав самоуправления, но есть «менее агрессивно настроенная и более деятельная в медиа-пространстве часть, которая настроена на конфликт». Он пояснил, что имеет в виду представителей духовенства Донецкой и Одесской епархий УПЦ (МП).