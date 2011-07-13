Более 50 законов нужно изменить, чтобы заработал закон о публичной информации

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Для приведения положений Закона Украины «О доступе к публичной информации» в соответствие с действующим законодательством необходимо внести изменения в свыше 50 других законов, сообщил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр Курдинович во время круглого стола на тему «Организация доступа к публичной информации в органах власти», передает УКРИНФОРМ.

«В данный момент готовится большой пакет изменений в действующее законодательство, главным разработчиком которого является Госкомтелерадио. Речь идет о внесении изменений в более чем 50 законов Украины для полной адаптации Закона 2О доступе к публичной информации», - подчеркнул А. Курдинович.

По словам чиновника, организация работы по реализации положений данного закона в органах исполнительной власти является достаточно сложным процессом, который требует многих изменений. «Наша задача - сделать все возможное для того, чтобы чиновники могли адекватно реагировать на запросы и оперативно предоставлять сведения о деятельности того или иного госаппарата», - объяснил А. Курдинович, добавив, что для этого необходимо провести разъяснительную работу среди чиновников относительно исполнения закона.

Председатель Госкомтелерадио проинформировал, что в ближайшее время Кабмин должен утвердить проект постановления о предельных расходах на печать и копирование документов при обеспечении исполнения Закона «О доступе к публичной информации». Это позволит предоставлять по запросам большой объем информации на бумажных носителях. «Опыт показывает, что есть много запросов, требующих более 500 листов бумаги для того, чтобы удовлетворить запрос только одного гражданина или журналиста», - отметил А.Курдинович.

Во время круглого стола состоялась презентация Методических рекомендаций по внедрению доступа к публичной информации в органах власти, разработанных экспертами в сфере информационного права. В частности, специалисты предложили алгоритмы действий органов власти, которые содействуют эффективному предоставлению ответов на запросы граждан о публичной информации.