У Луценко объявился еврозаступник

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Депутат Европарламента Марек Сивец обратился с письмом в Печерский райсуд, в котором предоставляет личное поручительство экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.

Об этом Главреду сообщили в пресс-службе «Народной Самообороны».

«Хотел бы подчеркнуть, что не намерен вмешаться у дела внутренней национальной юрисдикции», - сказал он.

«Тем не менее не могу не высказать своего беспокойства ситуацией вокруг дела Юрия Луценко и поэтому предоставляю личное поручительство за Юрия Луценко в случае, если суд будет считать возможным удовлетворить мое обращение об избрании другой меры пресечения в отношении подозреваемого», - добавил Сивец.

фото: .ukraine2012.gov.ua