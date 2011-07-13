Пшонка приказал проверить все детские лагеря

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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка приказал провести неотложные проверки соблюдения прав детей на безопасности условия отдыха и оздоровления.

«Генеральным прокурором Украины поручено подчиненным прокурорам неотложно провести проверки соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха и оздоровления, решить вопросы о возбуждении уголовных дел, привлечения к ответственности служебных лиц контролирующих органов», - говорится в сообщении отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, распространенном в среду.

Согласно сообщению, по фактам массового отравления детей уже возбуждены уголовные дела в Запорожской, Черниговской областях и Севастополе.

Кроме того, для предотвращения дальнейших пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в детских оздоровительных учреждениях Генпрокуратура направила требование в Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины по поводу усиления надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, контроля за качеством воды, продуктов питания и сроками их хранения.

«Прокурорам регионов поручено также провести проверки надлежащего выполнения органами санитарно-эпидемиологической службы полномочий по госнадзору в сфере охраны жизни и здоровья населения», - подчеркивается в сообщении

Проверки по этим вопросам находятся на контроле Генпрокуратуры Украины.