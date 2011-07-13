«Укрзалізниця» увеличивает грузооборот

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По ожидаемым данным, железными дорогами Украины за 6 месяцев 2011 года перевезено 224 500 000 тонн грузов, что на 9,2% больше соответствующего периода прошлого года. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».



Объем грузооборота ожидается на уровне 117 100 000 000 тонно-км, что больше прошлогоднего уровня на 12,6%.



Увеличение грузооборота произошло за счет увеличения перевозок в сообщениях:



- Экспортном - на 11,0% и составляет 41200000 ткм.



- Импортном - на 4,3% и составляет 7400000 ткм.



- Внутригосударственном - на 12,2% и составляет 41100000 ткм.



Объем транзитных перевозок вырос на 18,1% к отчету 6 месяцев 2010 года и составил 27,4 млрд тонн-км.



Доходы от грузовых перевозок составляют 18,7 млрд грн, в то же время расходы по грузовым перевозкам составили - 12,7 млрд грн.