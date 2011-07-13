Украинская пенсионная реформа хорошо продумана - Квасьневский

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Бывший президент Польши Александр Квасьневский поддерживает украинскую пенсионную реформу. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина». «Я поддерживаю эту пенсионную реформу, поскольку она хорошо продумана», – сказал польский политик, сообщают Подробности.



Квасьневский отметил, что реформа была действительно непростой и требовала решительности в ее реализации. «Я уважаю господина Тигипко за то, что он решил пойти с этим (проектом пенсионной реформы – Ред.) в украинский парламент. По-моему, прагматичность в таком европейском мышлении очень серьезно работает, и он это показал. Я желаю ему всего самого наилучшего», – отметил экс-президент Польши.



Он подчеркнул, что украинской власти нельзя останавливаться на пути реформ, в частности, необходимо провести изменения в правовой системе и продолжить борьбу с коррупцией. Александр Квасьневский надеется, что украинская власть сможет это сделать. «Сейчас такой момент, когда нужно в этот сложный период, когда весь мир, Европа в кризисе, показать, что Украина - это серьезная страна, что здесь правительство работает очень эффективно для проведения реформ. Именно реформы принесут экономическое развитие страны, вернут к ней доверие», – отметил польский политик.