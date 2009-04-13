Провал візової помсти

Українські політики вирішили провчити Євросоюз, запровадивши для його громадян візи.

А справді, чому мають мучитися лише українці, принижуючись перед європейськими консульствами в очікуванні візи? Нехай постраждають і європейці, які не хочуть полегшити візовий режим! Щоправда, політики обмежились лише словесною помстою



Око за око, віза за візу

«Я маю хорошу роботу в Києві. Моя мати легально проживає в Португалії. Ми не бачилися вже п’ять років. Хотів нарешті до неї приїхати, однак візу так і не вдалося отримати. У португальському консульстві навіть не дали жодних пояснень. Розумію – вони бояться, що можу лишитися в Португалії. Але це дурість. Я в Києві отримую стільки, що навряд чи кожен португалець заробляє стільки в себе на батьківщині», – розповідає 30-річний Олександр, який працює в Києві в компанії з британськими інвестиціями. «Я – за візи для європейців. Чим люди в ЄС кращі за нас?», – резюмує він. І так вважає чимало українців. Навіть тих, які ніколи і не отримували візи, але чули про візову проблему.

Між Україною та ЄС уже більше року діє угода про спрощений порядок видачі шенгенських віз для українців. Однак виконання цього документа досі бажає кращого. Громадяни як скаржились на жорсткі умови видачі віз, так і продовжують скаржитись. Який вихід? Найтяжчий – наполягати на переговорах з Єврокомісіє­ю, аби вона дотримувалася взятих зобов’язань. Найочевидніший – запровадити для європейців такий самий візовий режим (Україна його скасувала в 2005 році після Помаранчевої революції). Із закликами про поновлення

візового режиму виступили керівництво Секретаріату Президента, спікер Верховної Ради.

У самій помсті нібито нічого поганого й немає. Деякі українські дипломати, у яких, здавалося б, не мало виникати проблем із поїздками за кордон, у приватних бесідах скаржаться: «А чому ми маємо терпіти таке ставлення до себе? ЄС на всіх переговорах каже: а ось ми спростили візовий режим. Говорить про це як про власне досягнення. Але ж це Україна наполягала на схваленні цього документа. Деякі країни ЄС, навпаки, блокували його прийняття. Можу навіть сказати, що й українські дипломати відчувають на собі усі проблеми при отриманні шенгенських віз, коли ми їдемо до ЄС у приватних цілях, без дипломатичного паспорта».

Утім, це швидше приватна думка окремих співробітників МЗС, оскільки офіційно керівництво міністерства про запровадження візового режиму для громадян ЄС нічого не заявляло. Більше того, за інформацією «Главреда», МЗС не рекомендувало Президенту Віктору Ющенку поновлювати візовий режим із ЄС. (На відміну від МВС і Державної прикордонної служби).

«Абсолютно не витримують критики ті заяви, в яких мовиться: ми запроваджували безвізовий режим для того, щоб і ЄС відмовився від віз для українців. Це наївно. А що ми для цього зробили: чи провели необхідні реформи, чи створили єдиний міграційний орган?», – наголосило у бесіді з «Главредом» джерело, причетне до переговорного процесу з ЄС щодо візових питань.

«Звісно, було б добре, якби ЄС полегшив візовий режим. І є багато країн у ЄС, які виступають за таке рішення. Хоча є консервативні течії в міністерствах внутрішніх справ, які стоять на заваді пом’якшення візового режиму для українців. Тому ви повинні продовжувати тиснути на партнерів із ЄС на всіх зустрічах. Але в жодному випадку не треба мститися. Ви цим лише нашкодите собі», – наголосив у коментарі «Главреду» Майкл Емерсон із Центру досліджень європейської політики (Брюссель).

Із європейця – по центу,

Україні – бюджет

Інша причина, через яку українські політики могли заговорити про візовий режим для громадян ЄС, полягає в грошах. Раніше український бюджет поповнювався і завдяки візовим зборам.

«Главред» провів приблизний підрахунок, скільки втрачає Україна на безвізовому в’їзді європейців зараз. Отож, уявімо, що українська віза для громадян ЄС коштує €35 (у стільки ж вона обходиться і для українців, які вирушають до ЄС; у деяких випадках – удвічі дорожче, якщо доводиться отримувати візу через посередницьку фірму). Торік Україну відвідало понад 9 млн громадян, які мешкають у країнах ЄС. Виходить, що Україна могла б заробити понад €315 млн. Це чималі кошти. Особливо якщо врахувати, що за фінансово-економічної кризи кожна копійка дорога.

Частина коштів могла б належати Міністерству закордонних справ, яке переживає зараз не найкращі часи у плані фінансування. Консульський збір обсягом у 10% якраз і відходить на потреби українського зовнішньополітичного відомства. Тобто МЗС України міг би розраховувати на додаткові €30 млн. Досить значна сума. Для порівняння – в цілому на фінансування закордонних дипломатичних установ із українського бюджету в цьому році буде виділено 806 млн гривень (це трохи більше €70 млн).

«Шкурний інтерес» України у відновленні візового режиму очевидний. Але це короткострокова перевага, у тривалій перспективі Україна може стикнутися з певними проблемами. Адже Україну почали відвідувати закордонні гості не в останню чергу ще й тому, що наша держава не мала візових бар’єрів. Візи завжди відлякували людей. Приміром, у 2004 році Україну відвідало близько 16 млн іноземців. Уже торік – 25 млн. Прогрес очевидний. Більшість візитерів – із країн ЄС, США, Канади. Саме з цими країнами Україна і скасувала візовий режим. Таким чином на гостях може заробляти український туристичний бізнес. І витрати під час перебування в Україні в будь-якому разі перекриють вартість візи в €35. Логічне запитання: чи не відлякає туристів візовий режим? Чи насправді Україна настільки цікава для іноземців?

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин запропонував, аби європейські гості платили по €35 просто за в’їзд до України на пункті пропуску (аби турист таким чином не мав рутинних проблем із отриманням візи в українських консульствах).

Проте європейські дипломати розповіли «Главреду», що зараз у середньому 50% українських громадян отримують шенгенські візи безкоштовно – відповідно до угоди про спрощений візовий режим. Україна на таких паритетних засадах муситиме видавати візи і європейцям. Але як Україна збирається розрізняти, які громадяни ЄС мають платити за в’їзд, а які – ні? У результаті це може призвести до того, що ЄС узагалі відмовиться від виконання угоди про спрощений візовий режим.

У контексті візового режиму варто згадати і про іноземних інвесторів. Чи не відлякають їх візові перешкоди? «Якщо українська влада, скасовуючи візи, розраховувала на більшу кількість інвестицій, то вона повинна робити все для того, аби вони йшли на український ринок – гарантувати право власності, створювати ясні процедури інвестування. Шантажем ситуації не допоможеш. Я розумію розчарування політиків у Києві з приводу позиції Європи, але, можливо, українське керівництво мало би краще дбати про посилення свого лобі в Брюсселі. Це вимагає діалогу, компромісів, але не шантажу», – висловлює свою думку польська журналістка Тетяна Серветник із щоденної газети «Жечпосполіта».

Шантаж як останній аргумент

Можна припустити, що українські політики переслідували єдину мету – пошантажувати з якоюсь метою європейських партнерів. Чи злякались єесівці? Швидше – розлютилися. «Гадаю, було б великою помилкою відновлювати візовий режим для громадян ЄС. У візовій політиці є два аспекти. Є один із чітким сигналом: «Ви – бажаний гість!». Запровадження візового режиму читатиметься більше як: «Ви більше небажані тут!» – розповідає Екарт Штратеншульте із Європейської академії в Берліні. Із ним погоджується і брюссельский експерт Майкл Емерсон: «У ЄС дуже неприязно зустріли б відновлення візового режиму. Це однозначно розглядалося б як негатив, оскільки громадяни ЄС не становлять будь-якої загрози Україні».

Що Україна мала намір виторгувати за допомогою свого шантажу? Найголовніше – більш прихильне ставлення консульств держав ЄС до українських громадян. Можливо, йдеться і про інші питання. Приміром, про підготовку угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Президент Віктор Ющенко очікує, що цей документ буде підписано вже восени. Утім, за інформацією «Главреда», переговорний процес гальмується європейською стороною, яка ставить дедалі нові умови. Особливо це стосується частини про створення зони вільної торгівлі: ЄС під час кризи намагається захистити свого товаровиробника, а тому часом відкликає раніше узгоджені позиції на доопрацювання. Цілком імовірно, що Віктор Андрійович так і не зможе підписати обіцяний документ, хіба що цю угоду буде підготовлено в спішному порядку і її доведеться підписувати в напівсирому вигляді.

Але шантаж у цьому питанні – поганий помічник. Росія дозволяє собі подібну політику у відносинах із Євросоюзом. Однак у Москви є незаперечний аргумент, через який ЄС не має права ображатися на росіян – газ. Україна ж сама знаходиться в ситуації, коли не вона, а її можуть шантажувати. Приміром, Київ і Брюссель домовилися прописати в угоді про асоціацію положення про безвізовий режим між сторонами у майбутньому. Тому Єврокомісія також може шантажувати Україну: мовляв, хочете отримати колись безвізовий режим, то зараз не потрібно впроваджувати його для громадян ЄС.

«А чому ваші політики постійно нарікають на ЄС і мовчать, приміром, про США, Канаду. Не віриться, що в консульствах цих держав українці не мають проблем. А Україна ж і для цих держав скасувала візовий режим у 2005 році», – не розуміють нарікань на свою адресу європейські дипломати, з якими говорив «Главред».

До слова, останнім часом значно поменшала кількість відмов для українських громадян щодо видачі віз. До угоди про спрощений візовий режим рівень відмов становив 12%, а зараз – 5%.

Усі на вибори

Не слід забувати і ще про одну важливу причину, через яку українські політики могли раптом згадати про візові проблеми співвітчизників. Під час кризи, зростання безробіття набагато простіше знайти зовнішнього ворога, на якому й можна відігратися по повній. Останніми тижнями таким ворогом став ЄС (тим більше, що у візовому питанні ЄС насправді більше ворог, аніж друг). Отож, можна і попіаритися добряче.

Українським політикам не варту дивувати. Болгарія, приміром, скасувала візи для ЄС у 1996 році. Євросоюз відповів взаємністю Софії лише через п’ять років. Упродож цих років чимало болгарських політиків також вимагали відновити візовий режим для непоступливих європейців.

Директор Фонду Open Ukraine Орися Луцевич також погоджується, що запровадження візового режиму для громадян ЄС може швидше нашкодити Україні, аніж допомогти. «Мені хотілося б вірити, що заяви про запровадження візового режиму для громадян ЄС є спонтанними. У тому разі, якщо вони не спонтанні, а віддзекралюють продуману стратегію, це не може не викликати занепокоєння. Дуже часто люди на кухні говорять: от навіщо ми скасували візи для європейців, а вони ж не скасували? Українські політики мають бути відповідальнішими і враховувати, якими можуть бути наслідки їхніх заяв», – підсумовує Орися Луцевич. Фонд Open Ukraine приділяє велику увагу захисту українців за кордоном. Вони, зокрема, тісно співпрацюють із МЗС України. Луцевич вважає, що українські

дипломати мають достатньо прикрих прикладів, які мають змусити ЄС більш уважно поставитись до роботи своїх консульств. Лише переговори можуть щось змінити, але не шантаж.

Утім, можна зрозуміти і ЄС, де реально бояться заробітчан із України. Європейцям вистачає їх і всередині Союзу. Так, приміром, після останнього розширення ЄС до Британії переїхало близько 1 млн поляків, до Ірландії – 200 тис. латишів. Уявляєте, який потік українців хлинув би до ЄС, якби зараз, під час кризи, було скасовано візовий режим? Напевно, в Україні мало хто і залишився б. Перед ким тоді піарилися б українські політики?