Профсоюзы считают, что от пенсионной реформы будет хуже

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Профсоюзы просят Президента Украины Виктора Януковича ветировать закон о пенсионной реформе и отправили Президенту соответствующее письмо, сообщила «Главреду» пресс-служба Федерации профсоюзов.

Профсоюзы считают, что принятый законопроект «не отвечает основным направлениям пенсионной реформы в Украине, согласованным социальными партнерами в концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы».

«Этот документ вызвал острую реакцию в трудовых коллективах, в профсоюзных организациях и в целом в обществе, ведь значительная часть положений закона ухудшают условия пенсионного обеспечения граждан и противоречат Конституции», - говорится в сообщении.

Профсоюзы просят Президента вернуть закон о пенсионной реформе Верховной Раде на доработку и «принять все возможные меры для защиты конституционных прав граждан на достаточный уровень пенсий и обеспечения справедливости в области пенсионного обеспечения».

Как известно, Федерацию профсоюзов Украины возглавляет депутат от Партии регионов Василий Хара.

фото: fpsu.org.ua