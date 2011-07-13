Янукович за активное взаимодействие ОПК и науки

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Президент поручил обеспечить строгую финансовую дисциплину на предприятиях Государственного концерна «Укроборонпром».

Как сообщили Главреду в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи Януковича с гендиректором концерна Дмитрием Саламатиным в Крыму.

Они также обсудили вопросы налаживания эффективного взаимодействия предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома».

«В разговоре с Саламатиным Янукович подчеркнул, что необходимо заинтересовать выпускников оставаться работать в Украине. Ведь сейчас средний возраст работников на предприятиях отечественного ОПК - около 55 лет», - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, во время встречи гендиректор «Укроборонпрома» доложил Президенту, в частности, о технологическом переоснащении оборонно-промышленного комплекса.

В связи с этим, Янукович также обратил внимание на важность активного взаимодействия предприятий ОПК и науки.

Глава государства поручил гендиректору «Укроборонпрома» обеспечить активное внедрение новейших отечественных научных разработок в производство.

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