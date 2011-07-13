Балога изучит систему экстренной помощи населению в США

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13-20 июля 2011 министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога будет находиться с визитом в США. Об этом Главреду сообщили сообщили в пресс-службе МЧС.



Он возглавит украинскую межведомственную делегацию в рамках Торговой миссии по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Цель поездки - детальное ознакомление с американской системой экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 911, встречи с должностными лицами правительства США в соответствующей сфере, а также с руководителями американских компаний в телекоммуникационной отрасли, которые в будущем могут стать участниками реализации проекта построения Системы 112 в Украине.



Программой визита предусмотрено посещение центров управления в чрезвычайных ситуациях, а также диспетчерских центров, которые интегрированы в американскую систему 911.



В ходе визита также будут изучаться процедуры обеспечения безопасности в американских аэропортах, а также планируется ознакомиться с новыми образцами оборудования в области аэропортовой безопасности.



В состав делегации войдут представители МЧС, Минздрав, МВД, Государственной авиационной администрации, КГГА и представителей аэропортов Киева, Донецка и Харькова.