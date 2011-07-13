Мешкова могут выставить из Украины

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Экс-президента Крыма Юрия Мешкова могут выдворить из Украины уже в среду. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в руководстве Крыма.

В сообщении отмечается, что Административный суд Крыма в среду рассмотрит вопрос о выдворении Мешкова с территории Украины за его призывы о смене власти в автономии. Источник однако не подтвердил информацию о задержании Мешкова.

В Службе безопасности Украины также не подтверждают и не опровергают информацию СМИ о задержании и возможном выдворении Мешкова.

Как мы сообщали ранее, глава «Русского общества Крыма» Анатолий Лось рассказал, что Мешков был задержан на одной из улиц Ялты сотрудниками СБУ. А руководил операцией якобы полковник Лысюк.