Президент втретился с гендиректором «Укрзалізниці»

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Украинские железные дороги должны обеспечить максимально комфортный и качественный уровень обслуживания для пассажиров. Соответствующее поручение дал Президент Украины Виктор Янукович генеральному директору Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Владимиру Козаку в ходе встречи в Крыму. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе главы государства.



«Была поставлена ​​задача: сделать все, чтобы уменьшить расходы по пассажирским перевозкам, и при этом обеспечить в полном объеме комфортные и качественные перевозки пассажиров», - сказал гендиректор «Укрзалізниці» после встречи с Президентом Украины.



Глава государства, по словам В. Козака, также поставил перед железнодорожниками задачу максимально обеспечить все потребности предприятий в перевозке грузов. В ближайшее время по поручению Президента Украины будет разработана соответствующая программа, отметил он.



«Экономика страны должна работать, и железнодорожный транспорт не должен быть сдерживающим фактором в этом процессе. Частности, необходимо разработать программу по обновлению подвижного состава - локомотивов и вагонов «Укрзалізниці», - сказал Козак.