Если бы не злоупотребления, и старый УПК работал бы - юрист

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Если бы не злоупотребления при применении действующего Уголовно-процессуального кодекса, и он бы успешно функционировал. Об этом заявил заведующий отделом проблем уголовного права Института государства и права им. Корецкого Александр Костенко, сообщает ГолосUA.

«Я придерживаюсь концепции, что законодательство, в том числе криминально-процессуальное — лишь инструмент, для того, чтобы обеспечить осуществление правосудия. Этот инструмент сам не работает. Если бы не было злоупотреблений, то Уголовно-процессуальный кодекс и в этом варианте, который существует сегодня, тоже можно было бы использовать более-менее эффективно». - сказал он.

По словам юриста, решающее значение в использовании закона имеют кадры, применяющие его, используя возможности криминальной юстиции. «Вот здесь наиболее слабое звено, которое не разрешает эффективно использовать этот инструмент, наиболее острая проблема для Украины», - подчеркнул он.

При этом Костенко отметил, что в Украине сейчас злоупотребления при использовании УПК чрезвычайно распространены. «Не только в политических целях, но и в экономических, всевозможное рейдерство, в каких-то личных расчетах и так далее», - уточнил эксперт.

12 июля Министерство юстиции опубликовало на своем веб-сайте для обсуждения проект нового Уголовно-процессуального кодекса. Проектом среди основных принципов уголовного производства названы верховенство права, свобода от самообличения, невмешательство в частную жизнь и тайна общения .

Как мы сообщали ранее, бывший министр юстиции Украины, президент Института правовой политики Николай Онищук, заявил, что принятие недавно обнародованного проекта Уголовно-процессуального кодекса уничтожит репрессивную систему криминальной юстиции в Украине.

фото: kiev-law-university.net