Литвин выпустил «молодых политиков»

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает Программу парламентской стажировки молодежи «хорошим делом, потому что это - своеобразная школа лидеров, молодых политиков». Об этом он сказал в среду, приветствуя интернов 16-го выпуска Программы стажировки в Верховной Раде Украины и третьего выпуска программы стажировки в центральных органах исполнительной власти, сообщили Главреду в пресс-службе ВР.



Литвин напомнил, что во время стажировки в течение восьми месяцев интерны со всех регионов Украины работали в парламентских комитетах и ​​структурных подразделениях Аппарата Верховной Рады Украины и в шести министерствах Украины.



«Украина живет ощущением необходимости вхождения новых людей в политическую, экономическую жизнь, в общественные процессы, ведь одно дело - действия политиков, которые овладели современной терминологией, а совсем другое - когда человек живет именно такой позицией, когда это ее образ жизни», - сказал руководитель парламента, добавив, что уже более тысячи человек прошли такую стажировку за годы деятельности Программы.



Рассуждая о роли молодых политиков в решении проблем современности, В. Литвин отметил, что «нам, кроме всего прочего, надо изменить атмосферу взаимоотношений между властью и людьми, между государством и обществом, особенно в непростой период, когда нужно завершить переход в новую систему нашей жизни и обеспечить общественное устройство соответствующей законодательной и практической основой». Для этого, по мнению руководителя парламента, «нужно принять те решения, которые давно откладывались, так как Украина и через 20 лет независимости остается заложницей событий, происходивших в ХХ веке».



По его словам, все понимают необходимость реформ, однако здесь не хватает практической работы, «нам критику надо перевести в русло созидания». При этом он подчеркнул, что без поддержки обществом провозглашенных властями реформ «любые реформаторские усилия не будут реализовываться».



Посол США Джон Теффт также поздравил выпускников Программы стажировки, заметив, что в молодости тоже был стажером в парламенте США, и это было хорошей школой для дальнейшей карьеры.



Председатель Верховной Рады Украины поблагодарил организаторов Программы и всех, кто ее поддерживал финансово, в частности, Агентство США по международному развитию.



