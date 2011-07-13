В Афганистане новое покушение на госчиновника

Президент Афганистана Хамид Карзай принял участие в церемонии похорон его сводного брата Ахмада Вали Карзая, застреленного накануне. Похороны прошли в деревне Карз, в 20 километрах от Кандагара, откуда родом оба брата, сообщают Euronews.

Губернатор соседней провинции Гельменд, направлявшийся на церемонию, чудом избежал покушения. Управляемое взрывное устройство сработало на пути его автоколонны, два человека получили ранения. Сразу после похорон в городе Кандагар прогремели два взрыва.

Местные и иностранные эксперты едины в том, что после убийства Ахмада Вали Карзая – правой руки действующего президента, ситуация на юге Афганистана обострится:

«Теперь, после гибели Ахмада Вали Карзая вряд ли кто-то сможет заполнить образовавшийся вакуум, и хаос снова вернется в Кандагар. Для талибов это огромное достижение», – считает афганский политолог Харун Мир.

Сразу после покушения движение «Талибан» заявило, что именно оно завербовало убийцу – Сардара Мохаммада. Он был застрелен охранниками Ахмада Вали Карзая.

США заявили, что окажут Афганистану помощь в расследовании обстоятельств убийства сводного брата президента. Занимавший должность главы Провинциального совета Кандагара, Ахмад Вали Карзай был центральной фигурой на юге Афганистана, его неоднократно обвиняли в причастности к торговле наркотиками. На долю Афганистана приходится 90% мирового производства опиума.