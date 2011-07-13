Ливийские повстанцы ни на какие контакты с Каддафи не шли

Лидер ливийских повстанцев Махмуд Джибрил официально заявил, что его сторона не проводила переговоров с представителями режима Муаммара Каддафи для разрешения конфликта, который продолжается в Ливии уже почти полгода, передает РБК со ссылкой на радио «Свобода».

Об этом Джибрил сообщил в Брюсселе, где сегодня продолжалась встреча стороны ливийских повстанцев с представителями НАТО и ЕС. «Как мне известно, до сих пор нет ни единой инициативы по переговорам. Все эти разговоры о том, что такие переговоры уже состоялись, неправда. Никаких переговоров не было, и сейчас их тоже нет», - отметил Джибрил.

Лидер ливийских повстанцев также опроверг обвинения со стороны правозащитной организации Human Rights Watch, что оппоненты Каддафи ответственны за массовые грабежи, поджоги и надругательство над мирными жителями. По словам Джибрила, «несколько таких случаев» зафиксировали в начале восстаний, однако инциденты, заверил он, больше ни разу не имели места.

Отметим, 4 июля 2011 г. представитель официальных властей Ливии Муса Ибрагим подтвердил факт переговоров с представителями Переходного национального совета Ливии. Дискуссии проходили в Италии, Египте и Норвегии. В качестве наблюдателей на переговорах присутствовали представители правительств указанных стран.