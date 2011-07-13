В Германии достроили ответвление от «Северного потока»

В Германии завершено строительство газопровода OPAL, который является ответвлением от балтийской магистрали «Северного потока». На территории компрессорной станции в городе Барут к югу от Берлина рабочие в среду, 13 июля, заварили последние из 55 тысяч сварных швов трубопровода, протяженность которого превышает 470 километров, сообщила «Немецкая волна».

Председатель совета директоров компании-оператора группы Wingas Герхард Кёниг отметил, что строительные работы завершены в установленный срок. «Теперь мы готовы транспортировать природный газ из сибирских месторождений потребителям в Германии и соседних странах ЕС», - цитирует слова Кёнига агентство DAPD.

OPAL - один из трех трубопроводов, которые свяжут «Северный поток» с газотранспортной сетью Германии. Его маршрут проходит от города Любмин близ Грейфсвальда через Бранденбург и Саксонию до границы с Чехией. Над сооружением самого длинного в Западной Европе газопровода стоимостью около миллиарда евро на протяжении почти двух лет трудились 2500 рабочих. Они уложили более 26 тысяч сегментов труб по 18 метров длиной и весом 15 тонн. Запуск газопровода OPAL в эксплуатацию намечен на нынешнюю осень.

Как мы сообщали ранее, после запуска в эксплуатацию нефтепровода «Северный поток» Украина начнет терять деньги за транзит российского газа, и уже в 2012 году эта сумма составит около 780 млн. долл.