Янукович выразил соболезнование киприотам

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования президенту Республики Кипр Димитрису Христофиасу в связи с трагедией, произошедшей в результате взрыва на военно-морской базе «Евангелос Флоракис», которая привела к многочисленным человеческим жертвам. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу Вас, Ваше Высокопревосходительство, передать мои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - подчеркнул Янукович.

Напомним, по меньшей мере, 12 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов на юге Кипра, который произошел около 6 утра по местному времени.

Причиной взрывов, по предварительным данным, стали лесные пожары, которые достигли базы «Евангелос Флоракис», расположенной близ села Зиги между городами Лимассол и Ларнака.

Как мы сообщали ранее, одной из жерт взрывов стал главком ВМС Кипра.