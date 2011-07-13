Янукович выразил соболезнование в связи со взрывами в Абадане

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с трагическими событиями в городе Абадан. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.

«В Украине с глубокой скорбью восприняли известие о трагических событиях 7 июля этого года в городе Абадан. От имени народа Украины и от меня лично прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Украинского государства.

Как мы сообщали ранее, жертвами взрывов на складах боеприпасов в туркменском г.Абадан стали 1382 человека. Но было непонятно, сколько человек из этого числа погибли.