Экс-министр рассказал о главной цели России в отношениях с Украиной

Главная цель Российской Федерации состоит в том, чтобы такой страны, как Украина, не было вообще, заявил руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде".

Он пояснил, что РФ стремится оставить Украину формально независимой, но с российской колониальной администрацией.

"Поэтому я не жду изменений в планах России в отношении Украины. Разве что эти изменения произойдут тогда, когда Россия наконец изменится сама. Хотя в такое позитивное развитие событий я не очень верю", — подчеркнул Огрызко.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя победу Владимира Путина на президентских выборах в России, заявила, что это "психически больная страна".