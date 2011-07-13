Тысячи французов застряли в аэропортах из-за забастовки алжирских пилотов

Тысячи французских туристов, которые собирались провести отпуск в Алжире, стали заложниками забастовки пилотов алжирской авиакомпании Air Algerie. Забастовка продолжается уже третий день, и из-за которой отменено подавляющее большинство рейсов Air Algerie из Франции в эту африканскую страну.

Пассажиры в Марселе, Париже, Лионе и других французских городах требуют немедленно решить проблему. Видео с жертвами воздушной забастовки, которые скандируют: "Лжецы, воры, стоимость билета 600 евро - это стыд! Air Algerie - конец авиакомпании», - транслируют все местные телеканалы, сообщает УКРИНФОРМ

Администрация авиакомпании пытается разместить пассажиров в гостиницах вблизи аэропортов и ищет чартерные рейсы для тех, кто ждет перелет уже в течение нескольких суток. Организован упрощенный обмен авиабилетов и питание пассажиров. Французские туристы отказываются оставлять аэропорт и получать средства за билеты.

Главным требованием пилотов является увеличение зарплаты в два раза. Министр транспорта Франции Тьерри Мариани встретился в среду с представителями Air Algerie, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

В то же время французская национальная авиакомпания Air France увеличила количество рейсов в Алжир.