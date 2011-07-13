Украинцев с круизного лайнера «Рио» освободят через неделю

65 украинцев, которые находятся на борту круизного лайнера «Рио» в израильском порту Ашдод, вернутся на Родину на следующей неделе, сообщает пресс-служба МИД со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

По информации диппредставительства, «недавно назначенный местный адвокат, представляющий интересы экипажа судна, в том числе граждан Украины, сообщил о достижении договоренности в решении вопроса о выплате членам экипажа 80% задолженности по заработной плате и приобретении для них авиабилетов для возвращения в Украину».

Как сообщает защитник украинских моряков, «большинство членов украинской части экипажа согласилась с указанным предложением».

«По оценкам адвоката украинские моряки смогут вернуться на Родину на следующей неделе после завершения всех юридических формальностей и приобретения авиабилетов», - сообщил пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров.

По сообщению посольства, состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное.

Посольство Украины в Израиле поддерживает постоянный контакт с украинскими моряками и держит это дело на особом контроле.