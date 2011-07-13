«Регионал» считает, что в Украине нужно вернуть смертную казнь

Рано или поздно Украина вернется к вопросу о смертной казни. Такое мнение выразил народный депутат Украины от фракции ПР Василий Грицак, комментируя информацию о том, что большинство украинские выступает за возвращение смертной казни, сообщает УНН.

«На сегодняшний день существует очень страшная статистика по убийствам, по групповым убийствам, по изнасилованиям, по тяжким разбоям ... Поэтому я считаю, что рано или поздно Украина придет к тому, что смертная казнь снова будет возвращена, и она будет какой-то период работать в этом государстве. Поэтому я поддержал бы законопроект о возвращении смертной казни», - добавил он.

Грицак также напомнил, что в свое время законопроект о возвращении смертной казни уже рассматривался на заседании профильного комитета.