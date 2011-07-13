Мешкова срочно увозят из Украины в сторону Кубани

Первого президента Крыма Юрия Мешкова везут в сторону Керчи на паромную переправу.
Об этом сообщил его соратник Анатолий Лось, пишет «Сегодня».
Украинские правоохранители высадят экс-президента Крыма на границе с Кубанью.
По словам соратника, в дороге Мешкову резко стало плохо с сердцем, он просит вызвать «скорую», однако сотрудники СБУ отказывают ему в этом.
Также Мешкову не дали заехать на квартиру к своей дочери, в которой он остановился в Крыму, и забрать вещи.
Как известно, в среду Окружной административный суд Крыма поддержал постановление СБУ о выдворении Мешкова с территории Украины с ограничением въезда на 5 лет.