Россия и США подписали соглашение об усыновлении детей

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон подписали в Вашингтоне российско-американское соглашение об усыновлении детей, сообщает Би-би-си.

Согласно документу, потенциальные усыновители будут обязаны проходить обязательное психологическое тестирование. Процедурой усыновления займутся специальные аккредитованные государством агентства.

В соглашении также оговорено, что до совершеннолетия все усыновленные американцами дети из России будут сохранять российское гражданство.