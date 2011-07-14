ГПУ: Каждый второй детский лагерь работает с нарушениями

В Украине в каждом втором оздоровительном учреждении для детей обнаружены существенные нарушения санитарных и эпидемиологических норм. Это было обнаружено во время проверок соблюдения законодательства об оздоровлении и отдыхе детей в детских оздоровительных учреждениях и санаториях, которые организовала Генеральная прокуратура Украины с привлечением контролирующих органов.

Как сообщает отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры, в лагерях-нарушителях не обеспечен надлежащий контроль за качеством питания, сроками хранения продуктов, не соблюдаются санитарно-гигиенические и технологические правила при организации процесса приготовления пищи, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Как следствие, только за июль зарегистрированы массовые пищевые отравления детей во время оздоровления и отдыха. В частности, из детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» города Севастополя с острой кишечной инфекцией в больницу попали 74 ребенка, из спортивного лагеря «Колос» Черниговской области - 21 ребенок. В Запорожскую областную инфекционную больницу поступили 18 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Салют», - отметили в ГПУ.

По фактам массового отравления детей прокуроры Севастополя, Запорожской и Черниговской областей возбудили уголовные дела. Инициировано привлечение к ответственности должностных лиц органов контроля.